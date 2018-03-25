В Хабаровске в этом году благоустроят 58 дворов

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среди» благоустроят 58 двор, в прошлом году их было на один меньше. В течение пяти следующих лет достойный вид приобретут 274 двора дальневосточной столицы.

— В них будет выполнен минимальный перечень работ: ремонт существующего дворового проезда, установка скамеек, урн и устройство освещения. Если жители многоквартирных домов захотят сделать в своих дворах что-то еще, им нужно будет софинансировать проект, но в рамках федеральной программы финансовое участие собственников жилья предусматривается только со следующего года, — сообщил Анатолий Климочкин, первый заместитель начальника городского управления ЖКХ.