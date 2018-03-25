В Хабаровске в этом году благоустроят 58 дворов
Из государственной, краевой и городской казны на эти цели выделят 153 миллиона рублей.
Из государственной, краевой и городской казны на эти цели выделят 153 миллиона рублей.
В Хабаровске в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среди» благоустроят 58 двор, в прошлом году их было на один меньше. В течение пяти следующих лет достойный вид приобретут 274 двора дальневосточной столицы.
— В них будет выполнен минимальный перечень работ: ремонт существующего дворового проезда, установка скамеек, урн и устройство освещения. Если жители многоквартирных домов захотят сделать в своих дворах
На благоустройство дворов в этом году из госказны и краевого бюджета выделено 108 миллионов рублей, из городско — 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.