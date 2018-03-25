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11:00 (мск), источник: Publika.md

Заповедник «Плаюл Фагулуй» находится на грани исчезновения

Научный природный заповедник «Плаюл Фагулуй» находится на грани исчезновения. Деревья уничтожают вредители.

Источник: Publika.md

Последний раз химическую обработку леса проводили в 2015 году. Однако тогда охраняемую зону не тронули.

В холодный период вредители прячутся под корой деревьев или в земле. С потеплением они начинают уничтожать почки, а затем и листья. Повреждено почти 95% ясеней.

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«Деревья ослабли, в стволах полно вредителей. Можно сказать, что лес почти уничтожен», — сказал инженер Петр Коркинэ.

Сгнившие деревья вырубают, некоторые падают сами.

«Раньше вырубали по 200−300 кубометров, сейчас почти 10 тысяч. Нужно ликвидировать эти деревья, чтобы предотвратить распространение вредителей», — отметил сотрудник заповедника Антон Гэлушка.

Недавно правительство одобрило законопроект, позволяющий использовать при обработке леса пестициды, в том числе в охраняемой зоне.

«В ближайшие три года вредители захватят всю территорию, где посажены ясени. Необходима химическая обработка с воздуха всей территории», — сказал министр сельского хозяйства и регионразвития Ливиу Волконович.

На обработку пяти тысяч гектаров леса потребуется почти два с половиной миллиона леев.

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