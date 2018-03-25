Заповедник «Плаюл Фагулуй» находится на грани исчезновения
Научный природный заповедник «Плаюл Фагулуй» находится на грани исчезновения. Деревья уничтожают вредители.
Научный природный заповедник «Плаюл Фагулуй» находится на грани исчезновения. Деревья уничтожают вредители.
Последний раз химическую обработку леса проводили в 2015 году. Однако тогда охраняемую зону не тронули.
В холодный период вредители прячутся под корой деревьев или в земле. С потеплением они начинают уничтожать почки, а затем и листья. Повреждено почти 95% ясеней.
«Деревья ослабли, в стволах полно вредителей. Можно сказать, что лес почти уничтожен», — сказал инженер Петр Коркинэ.
Сгнившие деревья вырубают, некоторые падают сами.
«Раньше вырубали по 200−300 кубометров, сейчас почти 10 тысяч. Нужно ликвидировать эти деревья, чтобы предотвратить распространение вредителей», — отметил сотрудник заповедника Антон Гэлушка.
Недавно правительство одобрило законопроект, позволяющий использовать при обработке леса пестициды, в том числе в охраняемой зоне.
«В ближайшие три года вредители захватят всю территорию, где посажены ясени. Необходима химическая обработка с воздуха всей территории», — сказал министр сельского хозяйства и регионразвития Ливиу Волконович.
На обработку пяти тысяч гектаров леса потребуется почти два с половиной миллиона леев.
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