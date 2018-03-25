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10:58 (мск), источник: Publika.md

Жители Молдовы стали реже посещать стоматолога

Жители Молдовы всё реже обращаются к стоматологам. По данным Центра менеджмента в здравоохранении, в прошлом году число посещений дантистов едва превысило миллион. В то время как в 2016 зарегистрировали миллион 85 тысяч визитов.

Источник: Publika.md

В среднем в прошлом году на 100 жителей пришлось 28 посещений врача — на три меньше, чем в 2016. В Кишинёве этот показатель составил 42 визита на сто человек. На севере — 24. В центральных районах на 100 жителей пришёлся 21 визит, а в южных — 19.

Реже всего стоматологов посещают жители Каушанского, Резинского и Шолданештского районов.

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