Жители Молдовы стали реже посещать стоматолога
Жители Молдовы всё реже обращаются к стоматологам. По данным Центра менеджмента в здравоохранении, в прошлом году число посещений дантистов едва превысило миллион. В то время как в 2016 зарегистрировали миллион 85 тысяч визитов.
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