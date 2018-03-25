Жители Молдовы стали реже посещать стоматолога

В среднем в прошлом году на 100 жителей пришлось 28 посещений врача — на три меньше, чем в 2016. В Кишинёве этот показатель составил 42 визита на сто человек. На севере — 24. В центральных районах на 100 жителей пришёлся 21 визит, а в южных — 19.