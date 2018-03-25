Молдова отметила накануне «Час Земли»

«Каждый год мы отмечаем, что за этот час экономится 250−300 тысяч киловатт/часов», — сказал пресс-секретарь Gas Natural Fenosa Василе Грибинча.
Члены молдавской ассоциации скаутов участвуют в акции много лет.
«Обычно, если погода позволяет, мы собираемся на природе. В прошлом году были в Дендрарии. Пели песни под гитару, весело провели время», — отметил замглавы Ассоциации скаутов Молдовы Василе Годорожа.
Большинство горожан свет выключать не стали. Но акцию люди считают полезной.
«Я всегда выключаю за собой свет, стараюсь бережно относиться к природе».
«Это, безусловно, благородное дело. По всему миру потребляется очень много энергии. Нужна строгая экономия».
У крупнейшего в Молдове поставщика электроэнергии — 890 тысяч клиентов. Если бы все они выключили свет в Час Земли, сэкономить получилось бы 900 тысяч киловатт/часов. В денежном выражении это миллион 800 тысяч леев. И это равносильно отказу от выброса в атмосферу 500 тонн парниковых газов.
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