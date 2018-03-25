Молдова отметила накануне «Час Земли»

Члены молдавской ассоциации скаутов участвуют в акции много лет.



«Обычно, если погода позволяет, мы собираемся на природе. В прошлом году были в Дендрарии. Пели песни под гитару, весело провели время», — отметил замглавы Ассоциации скаутов Молдовы Василе Годорожа.



Большинство горожан свет выключать не стали. Но акцию люди считают полезной.



«Я всегда выключаю за собой свет, стараюсь бережно относиться к природе».



«Это, безусловно, благородное дело. По всему миру потребляется очень много энергии. Нужна строгая экономия».



У крупнейшего в Молдове поставщика электроэнергии — 890 тысяч клиентов. Если бы все они выключили свет в Час Земли, сэкономить получилось бы 900 тысяч киловатт/часов. В денежном выражении это миллион 800 тысяч леев. И это равносильно отказу от выброса в атмосферу 500 тонн парниковых газов.