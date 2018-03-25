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10:57 (мск), источник: Publika.md

Молдова отметила накануне «Час Земли»

Час без света провели накануне вечером энтузиасты по всему миру. С половины девятого до половины десятого активисты природоохранных организаций и просто неравнодушные выключили свет и электроприборы. «Час Земли» давно стал самой массовой акцией, призванной сократить потребление энергоресурсов.

Источник: Publika.md

«Каждый год мы отмечаем, что за этот час экономится 250−300 тысяч киловатт/часов», — сказал пресс-секретарь Gas Natural Fenosa Василе Грибинча.

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Члены молдавской ассоциации скаутов участвуют в акции много лет.

«Обычно, если погода позволяет, мы собираемся на природе. В прошлом году были в Дендрарии. Пели песни под гитару, весело провели время», — отметил замглавы Ассоциации скаутов Молдовы Василе Годорожа.

Большинство горожан свет выключать не стали. Но акцию люди считают полезной.

«Я всегда выключаю за собой свет, стараюсь бережно относиться к природе».

«Это, безусловно, благородное дело. По всему миру потребляется очень много энергии. Нужна строгая экономия».

У крупнейшего в Молдове поставщика электроэнергии — 890 тысяч клиентов. Если бы все они выключили свет в Час Земли, сэкономить получилось бы 900 тысяч киловатт/часов. В денежном выражении это миллион 800 тысяч леев. И это равносильно отказу от выброса в атмосферу 500 тонн парниковых газов.

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