Алматинцев научили собирать юрты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Собирать настоящие традиционные юрты сегодня учили алматинцев.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Собирать настоящие традиционные юрты сегодня учили алматинцев.
Здесь же развернулась и ярмарка ремесленников. Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Его поддержали и организовали Алматинская палата ремесленников совместно с акиматом города.
Ремесленники, представившие свои работы на продажу, приехали из соседних государств. Здесь изделия из серебра, дерева, кожи.
«Такая выставка проводится ежегодно по 10 раз. Она отличается от других тем, что эта выставка приурочена к празднованию Наурыза. Кроме того, ремесленники не только продают свои изделия, но и могут показать, как они изготавливаются. Это всегда очень интересно, ведь сюда съезжаются ремесленники Казахстана и Средней Азии, чтобы показать свое искусство и найти хозяев своим творениям», — рассказала организатор выставки Дамели Жанашева.
Ярмарка продлится и завтра. Любой желающий сможет приобрести работу мастеров, в том числе образцы ювелирного искусства, вышивки, керамики, художественной обработки металла, традиционного ткачества.
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