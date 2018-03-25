Алматинцев научили собирать юрты

«Такая выставка проводится ежегодно по 10 раз. Она отличается от других тем, что эта выставка приурочена к празднованию Наурыза. Кроме того, ремесленники не только продают свои изделия, но и могут показать, как они изготавливаются. Это всегда очень интересно, ведь сюда съезжаются ремесленники Казахстана и Средней Азии, чтобы показать свое искусство и найти хозяев своим творениям», — рассказала организатор выставки Дамели Жанашева.