На сайте объявлений выставили на продажу пятизвездочный отель на Невском

На одном из сайтов частных объявлений появилось сообщение о продаже пятизвездочной гостиницы, расположенной на Невском проспекте, сообщает «Петербургский дневник».

Дворец, который в свое время принадлежал полицмейстеру Николаю Чичерину, а позже династии купцов Елисеевых, имеет 89 номеров. В сообщении отмечается, что продаются три здания XVIII—XIX вв. еков, но не сам гостиничный бизнес.