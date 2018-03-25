«Медицинский туризм»: каких врачей посещают иностранцы в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. «Солнечная Молдавия» — именно так называет нашу страну большинство иностранцев. Славящаяся, по их мнению, производством высококачественного вина, страна теперь привлекает не только желающих попробовать алкогольный напиток, но и поправить здоровье.

Стоимость услуг стоматологов, косметологов, пластических хирургов и других врачей для большинства граждан республики слишком высока. Для иностранцев молдавские цены весьма доступны. Вот почему в Молдове все более популярным становится «медицинский туризм».

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«У нас уже есть практика в этом направлении. Есть даже компании, которые работают только в этом направлении. Причем, приезжают гости не только к стоматологам, пластическим хирургам или к косметологам, но и к другим специалистам» — рассказала в интервью корреспонденту Sputnik директор одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева.

По ее словам, на данный момент процент туристов, приезжающих с целью медицинского обследования не так велик, и составляет всего 5−8% от общего числа туристов, однако, эксперты уверены, что этот показатель будет расти.

«Это очень перспективное дело. Врачи у нас все высококвалифицированные, работу выполняют качественно, да и цены приемлемые. Важно правильно это рекламировать. В Словению, например, европейцы едут целыми автобусами, чтобы пройти определенные медицинские процедуры», — подчеркнула Кулева.

Несмотря на то, что эксперты оценивают «медицинский туризм», как явление положительное, возникает вопрос — в случае, если количество иностранцев, приезжающих на медицинские процедуры в Молдову будет расти, не приведет ли это к тому, что местным жителям записаться на аналогичные процедуры будет труднее?

«Как правило, записи идут на месяцы вперед. Речь не идет о каких-то срочных операциях. Это процедуры, которые можно и полгода ждать, пока не появиться свободное место. Тем более, иностранцы, как правило, пользуются услугами только частных клиник, в то время как местные жители в основном посещают районные поликлиники», — заключила эксперт.