Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Британцы признались, что работают с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
1660-летие Гари Олдмана
11:44 (мск), источник: Sputnik.md

«Медицинский туризм»: каких врачей посещают иностранцы в Молдове

Записи к молдавским специалистам идут на месяцы вперед.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. «Солнечная Молдавия» — именно так называет нашу страну большинство иностранцев. Славящаяся, по их мнению, производством высококачественного вина, страна теперь привлекает не только желающих попробовать алкогольный напиток, но и поправить здоровье.

Стоимость услуг стоматологов, косметологов, пластических хирургов и других врачей для большинства граждан республики слишком высока. Для иностранцев молдавские цены весьма доступны. Вот почему в Молдове все более популярным становится «медицинский туризм».

Читайте также
Жители Молдовы стали реже посещать стоматолога

«У нас уже есть практика в этом направлении. Есть даже компании, которые работают только в этом направлении. Причем, приезжают гости не только к стоматологам, пластическим хирургам или к косметологам, но и к другим специалистам» — рассказала в интервью корреспонденту Sputnik директор одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева.

По ее словам, на данный момент процент туристов, приезжающих с целью медицинского обследования не так велик, и составляет всего 5−8% от общего числа туристов, однако, эксперты уверены, что этот показатель будет расти.

«Это очень перспективное дело. Врачи у нас все высококвалифицированные, работу выполняют качественно, да и цены приемлемые. Важно правильно это рекламировать. В Словению, например, европейцы едут целыми автобусами, чтобы пройти определенные медицинские процедуры», — подчеркнула Кулева.

Несмотря на то, что эксперты оценивают «медицинский туризм», как явление положительное, возникает вопрос — в случае, если количество иностранцев, приезжающих на медицинские процедуры в Молдову будет расти, не приведет ли это к тому, что местным жителям записаться на аналогичные процедуры будет труднее?

«Как правило, записи идут на месяцы вперед. Речь не идет о каких-то срочных операциях. Это процедуры, которые можно и полгода ждать, пока не появиться свободное место. Тем более, иностранцы, как правило, пользуются услугами только частных клиник, в то время как местные жители в основном посещают районные поликлиники», — заключила эксперт.

Кулева считает, что такое направление как медицинский туризм будет оказывать только положительное влияние на развитие Молдовы. Так, из маленькой незаметной страны, о которой во многих других государствах даже не слышали, Молдова может превратиться в страну, известную каждому европейцу, и не только.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ставки на понижение, или почему марш унионистов обернется пшиком
Какую опасность несет оранжевый снег, который выпал на юге Молдовы
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
Удар мячом убил футболиста
Костя Цзю перенес инфаркт
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь