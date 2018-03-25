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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке мошенники обманом выманили у 81-летней женщины деньги

Они представились сотрудниками организации, контролирующей оказание помощи пенсионерам.

81-летняя жительница Новокузнецка стала жертвой мошенников. Мужчина и женщина пришли к ней в дом под видом сотрудников организации, контролирующей оказание помощи пенсионерам.

Аферисты сообщили пенсионерке, что по федеральной программе она может купить медицинский прибор по льготной цене. Аппарат, по заверению посетителей, избавляет сразу от нескольких недугов.

Женщина согласилась приобрести чудо-прибор, но сообщила, что у неё есть только пять тысяч рублей. Мошенники сказали, что льготная цена составляет 16 тысяч рублей и согласились на рассрочку. Правда, прибор оставили у себя до полного внесения всей суммы. Забрав у бабушки 5 тысяч рублей, посетители ушли.

Пенсионерка решила позвонить своей соцработнице, которая помогала ей по дому. Женщина убедила свою подопечную написать заявление в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Со слов потерпевшей были составлены их словесные портреты.

Мужчине на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, лицо европейского типа, волосы короткие. Он был одет в тёмную куртку и бейсболку.

Женщине на вид 40−45 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, лицо европейского типа. Была одета в тёмную куртку и шапку", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

«Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными и помнить, что никогда не следует открывать дверь незнакомцам. Чтобы попасть в жилище, злоумышленники могут использовать благовидные предлоги (продажа молока, мёда и другой сельскохозяйственной продукции) или “давить на жалость”, могут представиться работником ЖКХ, соцработником или врачом. Необходимо позвонить в ту организацию, сотрудником которой представляется незнакомец», — предупреждают в МВД.

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