Посол Казахстана в Узбекистане выехал на велосипеде из Ташкента в Шымкент
Велопробег Ташкент — Шымкент собрал сотни любителей велоспорта, маршрут дистанции составил 125 километров.
Велопробег Ташкент — Шымкент собрал сотни любителей велоспорта, маршрут дистанции составил 125 километров.
АСТАНА, 25 мар — Sputnik. В субботу утром в Ташкенте стартовал уникальный велопробег по маршруту Ташкент — Шымкент, посвященный Году Республики Узбекистан в Казахстане, в котором среди сотни желающих принял участие посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев, сообщает Sputnik Узбекистан.
По словам казахстанского посла Ерика Утембаева, который поприветствовал участников веломарафона, эта спортивная акция играет большую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух стран.
Организаторы, среди которых посольство Казахстана в Ташкенте, акимат города Шымкента и федерация велосипедного спорта Узбекистана, превратили официальную церемонию открытия велопробега в настоящий спортивный праздник.
У нового здания диппредставительства Казахстана в Ташкенте был уже аншлаг. В мероприятии приняли участие не только спортсмены и любители велоспорта, официальные лица, но и простые жители столицы, представители казахской диаспоры.
Участники должны были пройти медицинский осмотр, проверить техническое состояние своего двухколесного транспорта. Маршрут — 125 километров.
Всего же на велопробег собралось почти 200 участников: свыше 140 от казахстанской стороны, и около 50 — от узбекской. Спортсмены — в профессиональной экипировке, любители — тоже в яркой спортивной одежде.
Отмечается, что финиш колонны двухколесных должен состояться у нового здания акимата в центре Шымкента. Дорога займет около 10−12 часов, и на место спортсмены прибудут к вечеру. На каждом 25-м километре планируется
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