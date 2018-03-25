Синоптики предупреждают о скорой активизации клещей

Источник: РИА "Новости"

Паразиты начинают пробуждаться в освободившейся от снежного покрова старой листве и траве. Осенью перед наступлением холодов клещи закапываются в слой опавшей листвы и засыхающих трав, который затем присыпает снегом. На это время насекомые впадают в анабиоз, все процессы в организме замедляются.

Активизироваться клещи начинают с установлением солнечной погоды и стабильной температуры около плюс 10 градусов. Поэтому уже с середины апреля владельцам собак рекомендуют быть особенно осторожными. Именно домашние животные становятся первыми «жертвами» клещей.