Тищенко продает свой олимпийский BMW X5

Как рассказал сам владелец, автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и не требует вложений. Пробег у машины небольшой, поскольку у спортсмена есть еще один автомобиль. Единственным недостатком авто спортсмен назвал небольшой трещину на лобовом стекле.