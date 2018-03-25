Тищенко продает свой олимпийский BMW X5

Как рассказал сам владелец, автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и не требует вложений. Пробег у машины небольшой, поскольку у спортсмена есть еще один автомобиль. Единственным недостатком авто спортсмен назвал небольшой трещину на лобовом стекле.
«Машина заметная и узнаваемая, приглянётся тому, кто хочет выделится из толпы, быть ярким и оригинальным», — рассказал боксер.
Как пояснил «СуперОмску» Алексей Тищенко, причина продажи машины простая — хочется приобрести новую. Стоимость автомобиля составляет 1 100 000 рублей.
Боксер Алексей Тищенко является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, Европы и России, чемпионом мира среди юниоров. В 2011 году завершил спортивную карьеру.
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