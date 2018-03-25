Коммунальщики Астаны перешли на усиленный режим из-за снегопада

25 марта в районе «Есиль» задействовано 705 рабочих и 318 единиц специализированной техники, в том числе: пескоразрабрасыватели, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, мотопомпы. На уборку снега в районе «Сарыарка» выехало 215 единиц спецтехники. Здесь работают 455 дорожных рабочих. В районе «Алматы» задействовано 584 рабочих и спецтехника: фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, лаповые погрузчики, пескоразбрасыватели и другое.

«Городские власти просят жителей и гостей столицы максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. Вместе с тем, необходимо быть предельно внимательными и пешеходам. Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. Из-за работы спецтехники, работающей на дорогах города, возможно временное снижение пропускной способности. В связи с этим необходимо заранее планировать свой маршрут передвижений по городу», — говорится в сообщении акимата.