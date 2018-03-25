День Воли: на Коласа усилены меры безопасности, к театру оперы подходят люди

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Люди начинают собираться возле Большого театра оперы и балета Беларуси, где пройдет праздничный концерт к 100-летию БНР, передает корреспондент Sputnik.

В это время усилены меры безопасности на площади Якуба Коласа, где должно пройти несанкционированное властями шествие. Акция должна стартовать в 12:00 по минскому времени. Пока там не многолюдно, пришли журналисты.

На площади перед оперным театром в 13:00 начнется разрешенный властями праздничный митинг и концерт, приуроченный к 100-летию Белорусской народной республики.