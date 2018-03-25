День Воли: на Коласа усилены меры безопасности, к театру оперы подходят люди
В День Воли в Минске правоохранительные органы усилили меры безопасности на месте проведения несанкционированной акции на площади Якуба Коласа.
В День Воли в Минске правоохранительные органы усилили меры безопасности на месте проведения несанкционированной акции на площади Якуба Коласа.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Люди начинают собираться возле Большого театра оперы и балета Беларуси, где пройдет праздничный концерт к 100-летию БНР, передает корреспондент Sputnik.
В это время усилены меры безопасности на площади Якуба Коласа, где должно пройти несанкционированное властями шествие. Акция должна стартовать в 12:00 по минскому времени. Пока там не многолюдно, пришли журналисты.
На площади перед оперным театром в 13:00 начнется разрешенный властями праздничный митинг и концерт, приуроченный к 100-летию Белорусской народной республики.
Сейчас все входы на площадь перед театром перекрыты, а все желающие прийти на концерт проходят через специальные рамки. Стоянка автомобилей на прилежащей к театру территории запрещена. Также нельзя припарковать автомобиль вблизи площади Якуба Коласа.
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