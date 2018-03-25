Штормовое предупреждение из-за осадков объявили в ВКО

«26 марта в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные осадки, туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15−20, местами 23−28 м/с, порывы 30 м/с и более. В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90%», — говорится в распространенном сообщении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.