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12:25 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение из-за осадков объявили в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено по Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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Источник: Kazinform

«26 марта в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные осадки, туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15−20, местами 23−28 м/с, порывы 30 м/с и более. В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90%», — говорится в распространенном сообщении.

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