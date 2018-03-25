В Минске задержали Николая Статкевича

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционер Николай Статкевич был задержан после того, как вышел из своего дома, сообщает БелаПАН. Политик направлялся на шествие на площадь Якуба Коласа. В какое РУВД сотрудники милиции его отвезли, неизвестно.

Многие сторонники политика уже задержаны. Не так давно Николай Статкевич получил по почте административный протокол за призывы к участию в несанкционированной акции.