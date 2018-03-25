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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске задержали Николая Статкевича

Телефон оппозиционного политика отключен.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционер Николай Статкевич был задержан после того, как вышел из своего дома, сообщает БелаПАН. Политик направлялся на шествие на площадь Якуба Коласа. В какое РУВД сотрудники милиции его отвезли, неизвестно.

Многие сторонники политика уже задержаны. Не так давно Николай Статкевич получил по почте административный протокол за призывы к участию в несанкционированной акции.

Напомним, ровно 100 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Мингорисполком разрешил митинг и концерт возле Большого театра оперы и балета.

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