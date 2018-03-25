В Минске задержали Николая Статкевича
Телефон оппозиционного политика отключен.
Телефон оппозиционного политика отключен.
Оппозиционер Николай Статкевич был задержан после того, как вышел из своего дома, сообщает БелаПАН. Политик направлялся на шествие на площадь Якуба Коласа. В какое РУВД сотрудники милиции его отвезли, неизвестно.
Многие сторонники политика уже задержаны. Не так давно Николай Статкевич получил по почте административный протокол за призывы к участию в несанкционированной акции.
Напомним, ровно 100 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Мингорисполком разрешил митинг и концерт возле Большого театра оперы и балета.
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