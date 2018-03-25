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21:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Международный день театра отметят в Нижнем Новгороде

Три лауреата получат знак-медали и премии по 30 тысяч рублей.

Во вторник, 28 марта 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького, а накануне, 27 марта будет отмечаться Международный день театра. Вклад всех служителей театра будет отмечен различными наградами Нижегородской области.

Самой почетной из них является премия имени Николая Ивановича Собольщикова-Самарина, которая была учреждена 18 лет назад. В этом году лауреатами премии станут трое деятелей искусства.

— Решение о присуждении Премии принимается губернатором Нижегородской области, — сообщили в пресс-службе правительства. — Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области имени Н. И. Собольщикова-Самарина», вручается диплом, денежная часть Премии 30 000 рублей и памятный знак-медаль с изображением Н. И. Собольщикова-Самарина.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню театра, состоится 26 марта в 12:00 в Нижегородском доме актера.

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