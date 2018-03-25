Международный день театра отметят в Нижнем Новгороде
Три лауреата получат
Три лауреата получат
Во вторник, 28 марта 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького, а накануне, 27 марта будет отмечаться Международный день театра. Вклад всех служителей театра будет отмечен различными наградами Нижегородской области.
Самой почетной из них является премия имени Николая Ивановича
— Решение о присуждении Премии принимается губернатором Нижегородской области, — сообщили в
Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню театра, состоится 26 марта в 12:00 в Нижегородском доме актера.
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