Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Источник: БЕЛТА

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Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 5 «О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования» вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог в весенний период с 25 марта по 20 апреля 2018 года и при высоких положительных температурах воздуха с 21 мая по 31 августа 2018 года.

В частности, документ содержит полный список дорог, где 25 марта — 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В постановлении также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев.