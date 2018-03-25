Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
1660-летие Гари Олдмана
17:28 (мск), источник: БЕЛТА

Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог. Это предусмотрено постановлением Минтранса № 5 от 26 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
Читайте также
БЖД скорректировала расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 5 «О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования» вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог в весенний период с 25 марта по 20 апреля 2018 года и при высоких положительных температурах воздуха с 21 мая по 31 августа 2018 года.

В частности, документ содержит полный список дорог, где 25 марта — 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В постановлении также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев.

Летний период продлится с 21 мая по 31 августа. В это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
Бензовоз столкнулся с легковушкой в Минске
В Кемеровской области введен режим ЧП из-за пожара
Кровля ТЦ в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров
В Чечне прокомментировали видео Кадырова с Турлаевым
В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов
В Минобороны РФ нашли подтверждение разработки «Новичка» в США
Работу оглушающей лазерной пушки показали на видео
Названы самые дорогие и дешевые города мира
Спорт
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ Максим Цветков красиво и изящно выиграл масс-старт в Тюмени. Антон Шипулин завоевал бронзу в общем зачёте КМ. Россия - биатлонная держава
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь