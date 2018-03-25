Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 5 «О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования» вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог в весенний период с 25 марта по 20 апреля 2018 года и при высоких положительных температурах воздуха с 21 мая по 31 августа 2018 года.
В частности, документ содержит полный список дорог, где 25 марта — 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В постановлении также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев.
Летний период продлится с 21 мая по 31 августа. В это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.