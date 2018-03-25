До 10 градусов тепла по югу и мокрый снег по северо-западу Беларуси ожидается 26 марта
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла по югу и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега по
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла по югу и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега по
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Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4 — плюс 2 градусов. Во второй половине дня будет 2−7 градусов тепла, по
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