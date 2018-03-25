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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

До 10 градусов тепла по югу и мокрый снег по северо-западу Беларуси ожидается 26 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла по югу и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега по северо-западу Беларуси ожидаются 26 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в основном по северо-западной половине страны прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4 — плюс 2 градусов. Во второй половине дня будет 2−7 градусов тепла, по юго-западу — до 8−10 градусов выше нуля.

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