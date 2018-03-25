Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным

Источник: Reuters

В начале рабочей недели на территории Омской области сохранится ветреная и снежная погода. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться.

Так, в понедельник, 26 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -11 градусов, при прояснении до -16. Температура воздуха днём — 0…-5 градусов. Скорость ветра 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Днём и ночью ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега.

Во вторник, 27 марта местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура ночью −7… −12 градусов, при прояснении до -18,днем −3… +2 градуса.