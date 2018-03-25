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18:17 (мск), источник: АиФ Омск

Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным

Температура воздуха будет постепенно повышаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 769 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

В начале рабочей недели на территории Омской области сохранится ветреная и снежная погода. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться.

Так, в понедельник, 26 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -11 градусов, при прояснении до -16. Температура воздуха днём — 0…-5 градусов. Скорость ветра 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Днём и ночью ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега.

Во вторник, 27 марта местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура ночью −7… −12 градусов, при прояснении до -18,днем −3… +2 градуса.

В среду, 28 марта, Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 3−8 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью −6… −11 градусов, днём −1… +4 градусов.

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