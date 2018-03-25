Начало рабочей недели в Омской области будет ветреным и снежным
Температура воздуха будет постепенно повышаться.
Температура воздуха будет постепенно повышаться.
В начале рабочей недели на территории Омской области сохранится ветреная и снежная погода. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться.
Так, в понедельник, 26 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -11 градусов, при прояснении до -16. Температура воздуха днём — 0…-5 градусов. Скорость ветра 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Днём и ночью ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега.
Во вторник, 27 марта местами небольшой снег. Ветер
В среду, 28 марта, Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.