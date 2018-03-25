Несанкционированное шествие оппозиции в Минске не состоялось
ОМОН препроводил участников акции для установления личности, оппозиционный политик Николай Статкевич, вероятно, задержан.
ОМОН препроводил участников акции для установления личности, оппозиционный политик Николай Статкевич, вероятно, задержан.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Запланированное несанкционированное шествие оппозиции в центре Минска не состоялось, передает корреспондент Sputnik.
Некоторые члены белорусской оппозиции в воскресенье хотели организовать шествие от площади Якуба Коласа до Большого театра оперы и балета Беларуси, где вскоре начнется разрешенный властями концерт в честь столетия образования БНР.
Однако планированное шествие в столице не состоялось. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у людей до начала акции. Многих сидевших на скамейках и стоящих на площади, то есть несколько десятков человек, препроводили в автозаки с целью установления личности.
Большинство задержанных не сопротивлялись и проходили в автомобили.
До начала акции вокруг площади были усилены меры безопасности, стояли несколько автозаков и транспортных автомобилей.
С часа дня на площади Парижской коммуны перед театром начнется разрешенное празднование в формате концерта. Оно продлится до семи вечера.
Как стало известно ранее, лидера Белорусского национального конгресса оппозиционного политика Николая Статкевича, возможно, задержали накануне несанкционированной акции в Минске.
Телефоны Николая Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. Последний пост в социальной сети Facebook оппозиционный политик разместил на своей персональной странице несколько часов назад.
Николай Статкевич был инициатором проведения на День Воли шествия по центральным улицам Минска, на что он не получил разрешения городских властей.
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