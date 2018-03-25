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13:03 (мск), источник: Sputnik.by

Несанкционированное шествие оппозиции в Минске не состоялось

ОМОН препроводил участников акции для установления личности, оппозиционный политик Николай Статкевич, вероятно, задержан.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Запланированное несанкционированное шествие оппозиции в центре Минска не состоялось, передает корреспондент Sputnik.

Некоторые члены белорусской оппозиции в воскресенье хотели организовать шествие от площади Якуба Коласа до Большого театра оперы и балета Беларуси, где вскоре начнется разрешенный властями концерт в честь столетия образования БНР.

Однако планированное шествие в столице не состоялось. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у людей до начала акции. Многих сидевших на скамейках и стоящих на площади, то есть несколько десятков человек, препроводили в автозаки с целью установления личности.

Большинство задержанных не сопротивлялись и проходили в автомобили.

До начала акции вокруг площади были усилены меры безопасности, стояли несколько автозаков и транспортных автомобилей.

С часа дня на площади Парижской коммуны перед театром начнется разрешенное празднование в формате концерта. Оно продлится до семи вечера.

Как стало известно ранее, лидера Белорусского национального конгресса оппозиционного политика Николая Статкевича, возможно, задержали накануне несанкционированной акции в Минске.

Телефоны Николая Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. Последний пост в социальной сети Facebook оппозиционный политик разместил на своей персональной странице несколько часов назад.

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Николай Статкевич был инициатором проведения на День Воли шествия по центральным улицам Минска, на что он не получил разрешения городских властей.

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 Несанкционированное шествие оппозиции в Минске не состоялось
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