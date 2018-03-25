В Румынии спасли заблудившегося в горах туриста из Молдовы
В горах Поставарул в Румынии спасли туриста из Молдовы. Увлекшись катанием на скейтборде, он съехал с трассы и заблудился
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В горах Поставарул в Румынии спасли туриста из Молдовы. Увлекшись катанием на скейтборде, он съехал с трассы и заблудился
Спасателей он вызвал по телефону, и бригада добиралась к нему пешком — машинам в лес было не проехать.
Заблудившегося проводили до ближайшего домика, где он согрелся и набрался сил, чтобы вернуться на базу.
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