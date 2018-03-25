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13:09 (мск), источник: Publika.md

В Румынии спасли заблудившегося в горах туриста из Молдовы

В горах Поставарул в Румынии спасли туриста из Молдовы. Увлекшись катанием на скейтборде, он съехал с трассы и заблудился из-за сильного тумана.

Источник: Publika.md

Спасателей он вызвал по телефону, и бригада добиралась к нему пешком — машинам в лес было не проехать.

Заблудившегося проводили до ближайшего домика, где он согрелся и набрался сил, чтобы вернуться на базу.

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