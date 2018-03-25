«Девочка-калькулятор» получила гран-при международной олимпиады

Назерке учится в 3"А классе средней школы № 3 Жанаозена. Уже четвертый год Назерке обучается в школе ментальной арифметики. Назерке решает в уме задачи четвертого уровня: сложение, вычитание трехзначных, четырехзначных чисел. Умножением и делением занимаются дети постарше. Самый последний — это 10 уровень.



28 января 2018 года Назерке уже стала обладателем первого места на городских соревнованиях по ментальной арифметике в Жанаозене. Это дало ей шанс принять участие в международной олимпиаде. Ментальная арифметика — это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан). Эту методику можно использовать для детей, начиная с четырехлетнего возраста.