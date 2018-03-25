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13:23 (мск), источник: 365info.kz

«Девочка-калькулятор» получила гран-при международной олимпиады

Назерке Сисенберген девять лет. Это ее первая награда международного уровня. Участниками соревнований стали более 1000 учащихся школ «ISMA» из восьми стран в возрасте от пяти до 16 лет, сообщает Лада kz.

Источник: 365info.kz

Назерке учится в 3"А классе средней школы № 3 Жанаозена. Уже четвертый год Назерке обучается в школе ментальной арифметики. Назерке решает в уме задачи четвертого уровня: сложение, вычитание трехзначных, четырехзначных чисел. Умножением и делением занимаются дети постарше. Самый последний — это 10 уровень.

28 января 2018 года Назерке уже стала обладателем первого места на городских соревнованиях по ментальной арифметике в Жанаозене. Это дало ей шанс принять участие в международной олимпиаде. Ментальная арифметика — это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан). Эту методику можно использовать для детей, начиная с четырехлетнего возраста.

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