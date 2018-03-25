Болтливые таксисты и открытые казахи: иностранцы о жизни в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 мар — Sputnik, Айгюзель Кадир. Этот город с непростым характером пропитан сигналами беспокойных машин и запахом выглаженных белых воротничков. Ежедневно пассажиры из близких и далеких стран спускаются с трапа самолета, чтобы познакомиться с северной столицей. И, порой, они решают остаться здесь, жить и творить в городе на берегу Ишима. Sputnik Казахстан узнал у иностранцев, что особенного в Астане и как они общаются с местными таксистами.

Мой первый раз

Учитель английского языка из Польши Джейк Эдворти живет в Астане два с половиной года. Про город он знал по рассказам своей тети, которая жила здесь около 10−15 лет назад.

«Когда увидел город впервые, честно говоря, был слегка шокирован тем, что город низменный. Но мне очень понравились люди, они очень гостеприимные. Я к тому же приехал сюда учить русский язык, многие местные мне с этим помогли», — рассказал Эдворти.

А музыкант из Африки Брайт Охене Кума решил остаться в столице Казахстана после выставки ЭКСПО.

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«Это было круто. Единственное, что меня удивило — это то, что люди здесь очень открытые, не так как в моей стране. Я родился в Аккре (Гана, Африка). Могу отметить одно отличие между моей родиной и Астаной — различие культур. Удивило, что люди в Астане соблюдают правила», — поделился Брайт Охене Кума.

Преподаватель испанского Эдита Денст увидела первый раз Астану в сентябре 2014 года. До приезда в город она прожила семь лет в столице Филиппин Маниле.

«Мое первое впечатление было таким: я подумала, что Астана — очень чистый город, воздух был не загрязнен. Очень спокойно, тихо. Такой климат мне подходит», — рассказала Денст.

Директор департамента еды и напитков из Германии Тим Зенк в первый день своего приезда на город посмотреть не успел.

Директор департамента еды и напитков из Германии Тим Зенк.

«Я в Астане нахожусь с октября 2016 года, помню, как прилетел рано утром в 5 часов. На такси сразу же уехал в отель. Первым делом я хотел просто выспаться. Потом я понял, что город отличается от европейских. Длинные бульвары, широкие улицы, расстояния межу зданиями довольно большие. В Европе обычно здания располагаются друг за дружкой, много домов. Здесь не так», — сказал в беседе Тим Зенк.

Зима, холода, одинокие дома

Первую зиму в самой северной столице Азии каждый из них пережил по-своему. Джейк Эдворти не ощутил особую разницу с европейским снежным сезоном, а Брайта Охене Кума застигли врасплох капризы местной погоды.

«Зима выдалась суровой для меня, потому что я в Астане оказался в это время впервые. Я во время морозов дома не сидел, ходил на работу. К тому же у меня не было теплой куртки. Но я считаю, что такая зима вполне нормальная», — вспомнил Брайт Охене Кума.

А вот Эдиту Денст столичная зима и вовсе не удивила.

«Прожила я тут четыре зимы. Честно скажу, ждала морозов! Но таких, каких я ожидала, не было. Я знаю, что в этом смысле я немного странновата. Тут иностранцы в основном жалуются. Мне наоборот, хоть 12 месяцев зимы. Этой зимой было замечательно», — рассказала Эдита Денст.

Немец Тим Зенк поделился, что зимой в Астане он чувствует себя комфортнее, чем в родном городе.

«Она была очень холодной! Когда я только прилетел, было +5, через неделю — минус 5, еще через неделю — минус 10. Зима, конечно, суровая. Но я считаю, она более приятная, чем в Европе. Да, холодно. Но иногда выглядывает солнце, воздух сухой. В Германии зимой снега мало, но очень темно. Иногда вгоняет в тоску. Вообще, не скажу, что я очень сильно скучаю по родному городу, потому что я по жизни привык быть вдалеке от дома», — отметил Тим Зенк.

Плюсы и минусы большого города

Нарисованный белым мелом на стене город в глазах иностранцев сияет разными красками. Для учителя английского Джейка Эдворти, главный плюс Астаны — это желание местных выучить несколько языков.

«Это хорошо как для бизнеса, так и просто по жизни. Очевидно, что архитектура классная, здания как будто бы собраны из разных мест. Город не слишком большой, в принципе не так сложно куда-либо добраться. Но, если сравнивать с Америкой, то скажу, что в городе нет такого разнообразия ресторанов, еды», — рассказал Эдворти.

Для африканца Брайта Охене Кума некоторые дни в столице выдались не самыми приятными.

«Большой плюс Астаны в системе безопасности, обеспечении защиты. Один минус, который я хотел бы отметить — это отношение некоторых людей. У меня были проблемы с этим, когда я только приехал. Но казахстанцы, которых я знаю, очень хорошие и тепло относятся ко мне», — поделился музыкант.

Преподаватель испанского Эдита Денст, кажется, довольна всем. В отличие от ее мужа, которого не вполне устраивает городской климат.

«Недостатки? В общем-то их нет. Но в этом году вижу в городе больше смога. В городе загрязнение увеличивается. Про людей, хочу сказать, что казахи совсем не суровые. При первом общении, конечно, они не так открыты как испанцы или итальянцы. Но позже понимаешь, что казахи — очень теплые люди», — рассказала Денст.

«Все зависит от того, откуда вы приехали. Я сам из небольшого города Лейпциг. В Астане больше свободы, что ли. Я считаю, это плюс, если вы приехали из многолюдного города», — добавил Тим Зенк.

Баня, прорубь и таксисты

Любителю приключений Джейка Эдворти Астана смогла подарить незабываемые эмоции. Он успел прыгнуть с парашюта и даже искупаться в бане посреди леса.

«Скажу вам, что довериться местным, которые выполняли свою работу во время моего прыжка, было тем еще приключением. Я нырял в прорубь на Крещение. Кажется, это была самая холодная вода, в которую я когда-либо окунался. Много всего делал сумасшедшего. К счастью, все закончилось хорошо», — с улыбкой произнес Джейк Эдворти.

А Брайт Охене Кума попался в руки хитрого таксиста, который вместо 500 тенге за проезд взял с него 2000 тенге.

Найти общий язык с таксистами без особого труда смогла Эдита Денст, которую редко принимают «за свою».

«Я сама болтливая, поэтому с ними почти на одной волне. Кстати, по внешности очень похожа на русскую, говорю с акцентом. Честно говоря, я себя здесь иностранкой не чувствую. Может быть, наполовину. Никто не думает, что я не местная», — поделилась преподаватель испанского Эдита Денст.

«50% людей дружелюбны, другая половина — не очень. Третьего не дано. Возле моего дома в Астане есть магазин, в котором мы часто закупаемся. Есть там один человек, который даже не отвечает на “Здравствуйте”. Но по большей части, люди очень позитивные, открытые, любознательные. Очень гостеприимные, в этом я убедился множество раз. Я, конечно, могу говорить только о тех людях, которых я знаю », — сказал Тим Зенк.