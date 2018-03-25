Сторонники объединения Молдовы и Румынии собрались в центре Кишинева

Сторонники объединения Молдовы и Румынии собрались в центре Кишинева

Унионисты организуют в воскресенье в Кишиневе масштабную акцию, посвященную 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Движение транспорта в центре столицы частично перекрыто.