Сторонники объединения Молдовы и Румынии собрались в центре Кишинева
Унионисты организуют в воскресенье в Кишиневе масштабную акцию, посвященную 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Движение транспорта в центре столицы частично перекрыто.
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