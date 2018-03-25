В Сочи объявлено экстренное предупреждение
Синоптики предупреждают о лавинной опасности горах Сочи.
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности горах Сочи.
С 25 по 26 марта лавиноопасно на отметке выше 1500 метров над уровнем моря.
По сообщению специалистов, в горах Сочи выше 1000 метров сохраняется слабая лавинная опасность. В случае происшествий звонить c мобильных телефонов 112.
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