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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

На въезде в Бельцы появилось серьезное предупреждение для автомобилистов

Куда в городе пропал асфальт и что с этим собираются делать?

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах вместе со снегом, кажется, тает и асфальт. На въезде в город даже появилось объявление: «Осторожно, в городе нет асфальта!».

Из-за разбитых дорог страдают водители, которым все время приходится чинить машины. Поскольку власти города говорят, что денег на ремонт у них нет, правительство решило профинансировать ремонт бульвара М. Еминеску. Он пройдет в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», — которая предусматривает, что будут отремонтированы 1200 километров национальных дорог.

Программа была анонсирована лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. На ее реализацию нужно 1,6 миллиардов леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда и госбюджета.

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