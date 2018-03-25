На въезде в Бельцы появилось серьезное предупреждение для автомобилистов
Куда в городе пропал асфальт и что с этим собираются делать?
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Куда в городе пропал асфальт и что с этим собираются делать?
В Бельцах вместе со снегом, кажется, тает и асфальт. На въезде в город даже появилось объявление: «Осторожно, в городе нет асфальта!».
Программа была анонсирована лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком. На ее реализацию нужно 1,6 миллиардов леев. Деньги будут выделены из Дорожного фонда и госбюджета.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.