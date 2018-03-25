На въезде в Бельцы появилось серьезное предупреждение для автомобилистов

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах вместе со снегом, кажется, тает и асфальт. На въезде в город даже появилось объявление: «Осторожно, в городе нет асфальта!».

Из-за разбитых дорог страдают водители, которым все время приходится чинить машины. Поскольку власти города говорят, что денег на ремонт у них нет, правительство решило профинансировать ремонт бульвара М. Еминеску. Он пройдет в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», — которая предусматривает, что будут отремонтированы 1200 километров национальных дорог.