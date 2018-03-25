15 рейсов задерживаются в аэропорту Нурсултан Назарбаев
15 рейсов задерживаются в аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
15 рейсов задерживаются в аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно данным
«Где-то позднее прибытие борта,
Отметим, в Астане наблюдается снегопад. Городские службы уже перешли на усиленный режим. Накануне синоптики распространяли штормовое предупреждение
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