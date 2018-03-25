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13:48 (мск), источник: Tengrinews

15 рейсов задерживаются в аэропорту Нурсултан Назарбаев

15 рейсов задерживаются в аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается 10 рейсов на прилет и пять рейсов на вылет. Наблюдаются незначительные задержки рейсов из Дубай, Алматы, Омска, Екатеринбурга, Шымкента, Жезказгана, Пекина. Также на вылет задержаны рейсы в Алматы, Жезказган, Актау и Актобе. Задержки рейсов составляют от получаса до пяти-шести часов. При этом задерживаются рейсы как казахстанских авиакомпаний, так и иностранных. В call-центре аэропорта ответили, что причины задержек у всех авиакомпаний разные.

«Где-то позднее прибытие борта, где-то поздний вылет», — сообщил оператор call-центра.

Отметим, в Астане наблюдается снегопад. Городские службы уже перешли на усиленный режим. Накануне синоптики распространяли штормовое предупреждение из-за сильных осадков, гололеда, тумана и метели.

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