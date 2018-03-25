В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий

В связи с этим Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля.
При порывах ветра населению рекомендуется проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах; обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;.
При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок. При обнаружении обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101, дает рекомендации пресс-служба МЧС по РБ.
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