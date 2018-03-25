В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий

В связи с этим Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

При порывах ветра населению рекомендуется проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах; обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;.