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18:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий

УФА, 25 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 26 марта в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, завтра на территории региона ожидается местами порывы ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500−1000 метров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 769 мм рт. ст. 7 м/с

В связи с этим Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

При порывах ветра населению рекомендуется проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах; обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;.

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок. При обнаружении обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101, дает рекомендации пресс-служба МЧС по РБ.

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