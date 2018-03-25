Минпромторг заявил о готовности второго самолета МС-21

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МС-21−300 — базовая версия самолета, рассчитанная на 180−200 мест. Также планируется запуск производства МС-21−200 на 150 мест. И уже рассматривается проект МС-21−400, где смогут разместиться более чем 200 пассажиров.

Тем временем планируется построить четыре ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолета МС-21−300 для летных испытаний, чтобы оценить его характеристики в полете.

Второй МС-21−300 для испытаний в небе собран на Иркутском авиационном заводе (филиал «Корпорация «Иркут»). Сегодня, 25 марта, машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия. При производстве этого экземпляра учтены результаты тестирования в небе первой опытной машины, отмечается в сообщении Минпромторга.

«Подключение к летным испытаниям новых машин позволит в установленные сроки завершить сертификацию МС-21 и развернуть его серийное производство», — считает глава ведомства Денис Мантуров.

Третий МС-21−300 уже собирают на Иркутском авиационном заводе. Его фюзеляж готов, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.

Первый МС-21−300 сейчас находится в Подмосковье. Он проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Самолет, собранный для статических испытаний (исследования напряженно-деформированного состояния и статической прочности конструкций), тестируют в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).