Минпромторг заявил о готовности второго самолета МС-21
Второй МС-21−300, предназначенный для летных испытаний, построен. Об этом сообщили в Минпромторге.
Второй МС-21−300, предназначенный для летных испытаний, построен. Об этом сообщили в Минпромторге.
МС-21−300 — базовая версия самолета, рассчитанная на 180−200 мест. Также планируется запуск производства МС-21−200 на 150 мест. И уже рассматривается проект МС-21−400, где смогут разместиться более чем 200 пассажиров.
Тем временем планируется построить четыре
Второй МС-21−300 для испытаний в небе собран на Иркутском авиационном заводе (филиал «Корпорация «Иркут»). Сегодня, 25 марта, машина переведена из цеха окончательной сборки в
«Подключение к летным испытаниям новых машин позволит в установленные сроки завершить сертификацию МС-21 и развернуть его серийное производство», — считает глава ведомства Денис Мантуров.
Третий МС-21−300 уже собирают на Иркутском авиационном заводе. Его фюзеляж готов, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21−300 сейчас находится в Подмосковье. Он проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском. Самолет, собранный для статических испытаний (исследования
Там находится лаборатория статических испытаний натурных конструкций. Испытания сопровождаются расчетными исследованиями прочности конструкции. В процессе испытаний исследуются повреждения конструкции с использованием электронной системы неразрушающего контроля.
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