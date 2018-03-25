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18:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье на одном из предприятий живёт лиса-сладкоежка

Животное около трёх лет приходит к сотрудникам в цех за лакомством.

Лиса-сладкоежка живёт на одном из деревообрабатывающих предприятий Прикамья, которое находится под Березниками.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» работник предприятия Алексей Ковылин, животное стало регулярно приходить на предприятие около трёх лет назад.

«Первое время просто пробегала по территории, а потом стала заходить в цех. Попробовали угостить её печеньем, она съела и ушла. И со временем стала всё чаще приходить», — рассказал он.

По словам Алексея, лиса очень любит сладкое. Поначалу она ела почти всё: макароны, хлеб. Но если предложить ей косточку или сосиску, выбирает их и от мучного отказывается.

«Любит сладкое: конфеты, пряники», — рассказал «АиФ-Прикамье» сотрудник предприятия.

Лиса не проявляет агрессии, но и не подпускает к себе людей ближе, чем на метр-полтора. Сотрудники дали ей кличку Рыжая. Её воспринимают уже как домашнее животное, так как зверь освоился и часто гостит в цехе.

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