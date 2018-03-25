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15:04 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане приостановят движение автобусов на шести маршрутах

Меры принимаются из-за плохих погодных условий.

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Источник: Zakon.kz

В Астане 25 марта будет приостановлено движение общественного транспорта по шести маршрутам, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Астана LRT.

«Данные меры принимаются из-за плохих погодных условий, — говорится в сообщении пресс-службы».

В пригородных зонах ухудшилось состояние дорог, образовалась колея и — местами гололед.

«С 18:00 будет приостановлено движение пригородных маршрутов дальнего следования: № 300, 308, 309, 310, 315 и 316. Остальные маршруты ближайших пригородных зон: № 304, 313, 80, 306, 311, 307, 302, 301, 303, 35 и 103 будут осуществлять движение в штатном режиме», — информирует Астана LRT.

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