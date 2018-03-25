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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в мае

Их ждет двухдневная рабочая неделя.

Майских праздников жители Башкирии, как и все россияне, ждут с нетерпением, ведь ожидаются длинные выходные — мини-отпуск.

Стало известно, как рабочие будут отдыхать в 2018 году. Как сообщает минтруд, в начале мая люди будут отдыхать четыре дня — 29, 30 апреля, 1, 2 мая. 28 апреля — выходной день в субботу переносится на понедельник, 30 апреля.

Таким образом, работать придется только два дня — в четверг и пятницу. Также отдыхаем 9 мая, среду, в честь Дня Победы.

Следующие длинные выходные ожидаются только в июне ко Дню России и Дню города.

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