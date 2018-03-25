Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в мае
Их ждет двухдневная рабочая неделя.
Их ждет двухдневная рабочая неделя.
Майских праздников жители Башкирии, как и все россияне, ждут с нетерпением, ведь ожидаются длинные выходные —
Стало известно, как рабочие будут отдыхать в 2018 году. Как сообщает минтруд, в начале мая люди будут отдыхать четыре дня — 29, 30 апреля, 1, 2 мая. 28 апреля — выходной день в субботу переносится на понедельник, 30 апреля.
Таким образом, работать придется только два дня — в четверг и пятницу. Также отдыхаем 9 мая, среду, в честь Дня Победы.
Следующие длинные выходные ожидаются только в июне ко Дню России и Дню города.
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