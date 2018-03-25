В Кишиневе почтили память полицейского Арно Бельтрама, который заменил собой заложницу в теракте
В Кишиневе почтили память Арно Бельтрама — подполковника французской жандармерии, погибшего в теракте в городке Треб.
В Кишиневе почтили память Арно Бельтрама — подполковника французской жандармерии, погибшего в теракте в городке Треб.
Цветы к посольству Франции принесли сотрудники молдавской полиции во главе с министром внутренних дел.
«Этот человек не только герой Франции, он наш герой. В мире немного людей, способных на такие героические поступки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.
«Нас связывает чувство полицейского братства. Мы все вместе решили прийти сюда, чтобы почтить память нашего коллеги», — отметил глава ГИП Александр Пынзарь.
«Подполковник Арно Бельтрам проявил отвагу и пошел на самопожертвование. Он отдал жизнь за французский народ», — сказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.
Посол Франции заявил, что тронут визитом полицейских.
«Международное сообщество осудило теракт, и молдавские полицейские проявили солидарность с Францией. Мы это ценим», — сказал посол Франции в Молдове Паскаль Ле Денф.
Арно Бельтрам заменил собой заложницу в захваченном террористом супермаркете. Следователи заявили, что он отставил включенным телефон, и благодаря этому спецназ мог успешно координировать операцию. Жертвами теракта в департаменте Од стали четыре человека.
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