В Кишиневе почтили память полицейского Арно Бельтрама, который заменил собой заложницу в теракте

Цветы к посольству Франции принесли сотрудники молдавской полиции во главе с министром внутренних дел.



«Этот человек не только герой Франции, он наш герой. В мире немного людей, способных на такие героические поступки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



«Нас связывает чувство полицейского братства. Мы все вместе решили прийти сюда, чтобы почтить память нашего коллеги», — отметил глава ГИП Александр Пынзарь.



«Подполковник Арно Бельтрам проявил отвагу и пошел на самопожертвование. Он отдал жизнь за французский народ», — сказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.



Посол Франции заявил, что тронут визитом полицейских.



«Международное сообщество осудило теракт, и молдавские полицейские проявили солидарность с Францией. Мы это ценим», — сказал посол Франции в Молдове Паскаль Ле Денф.



Арно Бельтрам заменил собой заложницу в захваченном террористом супермаркете. Следователи заявили, что он отставил включенным телефон, и благодаря этому спецназ мог успешно координировать операцию. Жертвами теракта в департаменте Од стали четыре человека.