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15:09 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе почтили память полицейского Арно Бельтрама, который заменил собой заложницу в теракте

В Кишиневе почтили память Арно Бельтрама — подполковника французской жандармерии, погибшего в теракте в городке Треб.

Источник: Publika.md

Цветы к посольству Франции принесли сотрудники молдавской полиции во главе с министром внутренних дел.

«Этот человек не только герой Франции, он наш герой. В мире немного людей, способных на такие героические поступки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

«Нас связывает чувство полицейского братства. Мы все вместе решили прийти сюда, чтобы почтить память нашего коллеги», — отметил глава ГИП Александр Пынзарь.

«Подполковник Арно Бельтрам проявил отвагу и пошел на самопожертвование. Он отдал жизнь за французский народ», — сказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.

Посол Франции заявил, что тронут визитом полицейских.

«Международное сообщество осудило теракт, и молдавские полицейские проявили солидарность с Францией. Мы это ценим», — сказал посол Франции в Молдове Паскаль Ле Денф.

Арно Бельтрам заменил собой заложницу в захваченном террористом супермаркете. Следователи заявили, что он отставил включенным телефон, и благодаря этому спецназ мог успешно координировать операцию. Жертвами теракта в департаменте Од стали четыре человека.

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