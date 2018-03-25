Власти призвали жителей Выхино-Жулебино отказаться от личных авто из-за закрытия метро

Источник: РИА "Новости"

«ЦОДД напоминает автомобилистам, что до 31 марта включительно будут действовать ограничения движения в районе закрытых станций метро “Лермонтовский проспект”, “Жулебино”, “Котельники”. Для обеспечения работы компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Основные осложнения движения прогнозируются на Рязанском, Лермонтовском, Волгоградском проспектах, Саранской и Жигулёвской улицах, Новорязанском шоссе, МКАД», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦОДД в воскресенье.

В ведомстве призывают автомобилистов до следующих выходных в этом районе пользоваться общественным транспортом, в частности, бесплатными компенсационными автобусами, которые ходят с минимальными интервалами и без задержек.