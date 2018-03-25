Заморозка нервов может помочь в борьбе с ожирением
Заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом при умеренном и средней тяжести ожирении, выяснила группа американских ученых.
Заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом при умеренном и средней тяжести ожирении, выяснила группа американских ученых.
Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата
Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и с помощью криогенного аргона замораживали определенную часть нерва. После этого в течение 90 дней ученые наблюдали за состоянием людей.
Согласно результатам исследования все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела (ИМТ) упали на 14%. Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.
По словам ученого, данное исследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.
Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения для того, чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом.
Ученые подчеркивают, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.
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