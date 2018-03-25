Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
1660-летие Гари Олдмана
15:27 (мск), источник: Популярная механика

Заморозка нервов может помочь в борьбе с ожирением

Заморозка блуждающего нерва способствует снижению аппетита и помогает при борьбе с лишним весом при умеренном и средней тяжести ожирении, выяснила группа американских ученых.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Животный марш. Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори, Университета штата Нью-Йорк в Буффало и медицинского центра Университета штата Пенсильвания провели исследование с участием десяти пациентов с первой и второй степенью ожирения. Об этом они рассказали на ежегодной встрече Общества интервенционной радиологии.

Каждому из них провели процедуру по замораживанию заднего ствола блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и с помощью криогенного аргона замораживали определенную часть нерва. После этого в течение 90 дней ученые наблюдали за состоянием людей.

Согласно результатам исследования все участники эксперимента отметили снижение аппетита. Вес пациентов уменьшился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела (ИМТ) упали на 14%. Никаких осложнений и побочных эффектов после заморозки блуждающего нерва не наблюдалось. Исследователи отмечают, что процедура является безопасной и дает реальные результаты.

«Медицинская литература показывает, что подавляющее большинство программ по снижению веса оказываются неудачными, особенно когда люди пытаются уменьшить потребление пищи. Когда наши желудки пусты, организм чувствует это и в поисках пищи переключается на «режим выживания», — говорит главный автор работы Дэвид Пролого.

По словам ученого, данное исследование направлено на уменьшение силы сигнала, который пустой желудок передает в мозг.

Мы разработали это лечение для пациентов с первой и второй степенью ожирения для того, чтобы уменьшить эффект истощения организма, появляющийся при борьбе с лишним весом.
Дэвид Пролого
автор работы

Ученые подчеркивают, что исследование является пилотным и требует дальнейшей разработки с большим количеством участников и более длительным сроком наблюдения за пациентами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Логарифмическая линейка: история лучшего в мире компьютера
Теория инфлатонов: можно ли создать новую Вселенную
СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей в Кемерово
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
«Его и не было»: в ГД прокомментировали слова Украины о флоте
Работу оглушающей лазерной пушки показали на видео
В Кремле назвали направления работы Путина на новом сроке
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
Королева дала слабину: на Загитову началась охота Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провалилась на чемпионате мира в Милане, но сохранила максимальную квоту для России
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь