В МЧС предупредили пермяков о шквалистом ветре и снегопадах

Солнечное воскресенье закончится в Перми снегопадами.

— 25 и 26 марта на территории Пермского края ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду, — оповестили пермяков посредством sms-сообщений в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского гидрометцентра, облачная погода сохранится в течение двух дней. Снег будет идти в ночь на понедельник, днем снегопады продолжатся в отдельных территориях региона. Также возможна метель, а на дорогах — гололедица.

Ночью столбик термометра опустится до −6…−11 градусов, днем потеплеет до +2 градусов.