В МЧС предупредили пермяков о шквалистом ветре и снегопадах
Особое внимание автомобилистам — на дорогах гололед.
Особое внимание автомобилистам — на дорогах гололед.
Солнечное воскресенье закончится в Перми снегопадами.
— 25 и 26 марта на территории Пермского края ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду, — оповестили пермяков посредством
По данным Пермского гидрометцентра, облачная погода сохранится в течение двух дней. Снег будет идти в ночь на понедельник, днем снегопады продолжатся в отдельных территориях региона. Также возможна метель, а на дорогах — гололедица.
Ночью столбик термометра опустится до −6…−11 градусов, днем потеплеет до +2 градусов.
— Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — напоминают спасатели. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.