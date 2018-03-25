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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В МЧС предупредили пермяков о шквалистом ветре и снегопадах

Особое внимание автомобилистам — на дорогах гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 769 мм рт. ст. 7 м/с

Солнечное воскресенье закончится в Перми снегопадами.

— 25 и 26 марта на территории Пермского края ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду, — оповестили пермяков посредством sms-сообщений в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского гидрометцентра, облачная погода сохранится в течение двух дней. Снег будет идти в ночь на понедельник, днем снегопады продолжатся в отдельных территориях региона. Также возможна метель, а на дорогах — гололедица.

Ночью столбик термометра опустится до −6…−11 градусов, днем потеплеет до +2 градусов.

— Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — напоминают спасатели. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

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