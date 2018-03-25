В Перми машину скорой помощи используют для перевозки продуктов
Пермяки возмущаются происходящим в социальных сетях.
Пермяки возмущаются происходящим в социальных сетях.
Машину скорой помощи используют для перевозки продуктов в Перми.
В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что машину скорой помощи используют не по назначению: в ней перевозят и продают некую продукцию. На транспортное средство, с которого не сняли опознавательные знаки скорой помощи, поместили растяжку «Ярмарка». Пермяки, обсуждая ситуацию в социальных сетях, оставляют негативные комментарии.
Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель проекта «Новоскор» Евгений Фридман, машина может принадлежать одному из подрядчиков, который до лета 2017 года в течение пяти лет сотрудничал с службой 03.
«У него было около 60 машин скорой помощи. Теперь они списаны и он их, очевидно, распродаёт, не сняв при этом с машин спецсигналы. Это очевидное нарушение. Как так машину продали и не сняли мигалки — непонятно. Когда мы продаём, то всегда снимаем, так как иначе ГИБДД не вносит изменения в ПТС», — пояснил Евгений Фридман.
«АиФ-Прикамье» отправил в Министерство здравоохранения Пермского края запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Редакция будет следить за развитием событий.
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