В Перми машину скорой помощи используют для перевозки продуктов

Машину скорой помощи используют для перевозки продуктов в Перми.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что машину скорой помощи используют не по назначению: в ней перевозят и продают некую продукцию. На транспортное средство, с которого не сняли опознавательные знаки скорой помощи, поместили растяжку «Ярмарка». Пермяки, обсуждая ситуацию в социальных сетях, оставляют негативные комментарии.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» руководитель проекта «Новоскор» Евгений Фридман, машина может принадлежать одному из подрядчиков, который до лета 2017 года в течение пяти лет сотрудничал с службой 03.

«У него было около 60 машин скорой помощи. Теперь они списаны и он их, очевидно, распродаёт, не сняв при этом с машин спецсигналы. Это очевидное нарушение. Как так машину продали и не сняли мигалки — непонятно. Когда мы продаём, то всегда снимаем, так как иначе ГИБДД не вносит изменения в ПТС», — пояснил Евгений Фридман.