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16:15 (мск), источник: Nur.kz

Жители подтопленных домов в Усть-Каменогорске боятся мародеров

Мародеры не смогут проникнуть в оставленные на время паводков дома в Усть-Каменогорске. Круглосуточное наблюдение в местах подтоплений организовали полицейские, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В настоящее время полицейские находятся на подтопленных участках и защищают дома эвакуированных жителей от мародерства. Патрульные экипажи сосредоточены сразу в нескольких микрорайонах города. В поселках Старая Согра, Ахмирово, Меновное, Шмелев лог, Аблакетка и Красина.

«Сейчас полицейские обеспечивают круглосуточную охрану собственности эвакуированных жильцов. Фактов незаконного проникновения в покинутые дома не допущено», — сообщил заместитель местной полицейской службы УВД города Усть—Каменогорска Бауыржан Омаров.

На сегодняшний 32 сотрудника местной полиции как и пешим нарядом, так и на 12 автомашинах патрулируют зоны подтоплений, обеспечивая охрану общественного порядка..

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