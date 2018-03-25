Жители подтопленных домов в Усть-Каменогорске боятся мародеров

В настоящее время полицейские находятся на подтопленных участках и защищают дома эвакуированных жителей от мародерства. Патрульные экипажи сосредоточены сразу в нескольких микрорайонах города. В поселках Старая Согра, Ахмирово, Меновное, Шмелев лог, Аблакетка и Красина.