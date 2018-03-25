Жители подтопленных домов в Усть-Каменогорске боятся мародеров
Мародеры не смогут проникнуть в оставленные на время паводков дома в
Мародеры не смогут проникнуть в оставленные на время паводков дома в
В настоящее время полицейские находятся на подтопленных участках и защищают дома эвакуированных жителей от мародерства. Патрульные экипажи сосредоточены сразу в нескольких микрорайонах города. В поселках Старая Согра, Ахмирово, Меновное, Шмелев лог, Аблакетка и Красина.
«Сейчас полицейские обеспечивают круглосуточную охрану собственности эвакуированных жильцов. Фактов незаконного проникновения в покинутые дома не допущено», — сообщил заместитель местной полицейской службы УВД города Усть—Каменогорска Бауыржан Омаров.
На сегодняшний 32 сотрудника местной полиции как и пешим нарядом, так и на 12 автомашинах патрулируют зоны подтоплений, обеспечивая охрану общественного порядка..
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