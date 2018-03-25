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16:19 (мск), источник: m24.ru

Долгожданное тепло. Весна навестит столицу на следующей неделе

Фактическая весна придет в Москву одновременно с климатической.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 51% 768 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Фактическая весна придет в столицу одновременно с климатической во вторник, 27 марта. Однако, как предупредили синоптики, теплая погода будет радовать горожан недолго.

«В начале следующей недели можно рассчитывать опять на потепление, причем довольно существенное — днем плюс 1 — плюс 6 градусов», — сообщается на сайте «Метеоновости». Специалисты пояснили, что тепло в столицу принесет очередной североатлантический циклон, который движется по северу Европейской территории в направлении Урала.

При этом, по словам метеорологов, благодаря циклону приход фактической весны совпадет с наступлением климатической. Во вторник, 27 марта, среднесуточная температура воздуха будет равняться примерно 0 градусов. В ночное время столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, а днем ожидается до 2 градусов выше нуля.

Тем не менее к концу марта на смену весенней погоде вновь придет мороз, а температура вернется к показателям, характерным для начала месяца.

Ранее сообщалось, что на понедельник, 26 марта, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Как уточнили в Гидрометцентре РФ, скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду.

Долгожданное потепление пришло в Москву
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
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