Долгожданное тепло. Весна навестит столицу на следующей неделе

Источник: Агентство «Москва»

Фактическая весна придет в столицу одновременно с климатической во вторник, 27 марта. Однако, как предупредили синоптики, теплая погода будет радовать горожан недолго.

«В начале следующей недели можно рассчитывать опять на потепление, причем довольно существенное — днем плюс 1 — плюс 6 градусов», — сообщается на сайте «Метеоновости». Специалисты пояснили, что тепло в столицу принесет очередной североатлантический циклон, который движется по северу Европейской территории в направлении Урала.

При этом, по словам метеорологов, благодаря циклону приход фактической весны совпадет с наступлением климатической. Во вторник, 27 марта, среднесуточная температура воздуха будет равняться примерно 0 градусов. В ночное время столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, а днем ожидается до 2 градусов выше нуля.

Тем не менее к концу марта на смену весенней погоде вновь придет мороз, а температура вернется к показателям, характерным для начала месяца.