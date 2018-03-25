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21:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 1000 самарских волонтеров учат иностранные языки перед ЧМ-2018

Самые популярные языки — английский и испанский.

В Самаре 25 марта началось экспресс-обучение иностранным языкам для городских волонтеров ЧМ-2018. Английский язык выбрали 700 человек, слушателями испанского стали 450 человек. Обучение идет по программе уровня А1 в соответствии с Common European Framework of Reference, с 18 аудиторными часами занятий. Кроме того, волонтеры получат методические материалы и смогут самостоятельно закрепить полученные знания.

Волонтеры после обучения смогут свободно общаться с иностранцами на разговорном английском и испанском языках. Они смогут поддержать беседу о спорте, интересных местах горда, помочь в экстремальных ситуациях и помочь в навигации.

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