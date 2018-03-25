Более 1000 самарских волонтеров учат иностранные языки перед ЧМ-2018

В Самаре 25 марта началось экспресс-обучение иностранным языкам для городских волонтеров ЧМ-2018. Английский язык выбрали 700 человек, слушателями испанского стали 450 человек. Обучение идет по программе уровня А1 в соответствии с Common European Framework of Reference, с 18 аудиторными часами занятий. Кроме того, волонтеры получат методические материалы и смогут самостоятельно закрепить полученные знания.