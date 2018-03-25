Более 1000 самарских волонтеров учат иностранные языки перед ЧМ-2018
Самые популярные языки — английский и испанский.
Самые популярные языки — английский и испанский.
В Самаре 25 марта началось
Волонтеры после обучения смогут свободно общаться с иностранцами на разговорном английском и испанском языках. Они смогут поддержать беседу о спорте, интересных местах горда, помочь в экстремальных ситуациях и помочь в навигации.
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