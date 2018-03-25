МЧС предупреждает: в Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер
В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается метель и сильный ветер, в том числе и в Казани.
В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается метель и сильный ветер, в том числе и в Казани.
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 18 часов 25 марта до 18 часов 26 марта.
Так, 26 марта в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег, местами метель.
Ветер
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.