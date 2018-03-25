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16:53 (мск), источник: Prokazan.ru

МЧС предупреждает: в Татарстане вновь ожидается метель и сильный ветер

В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается метель и сильный ветер, в том числе и в Казани.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 51% 768 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Prokazan.ru

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 18 часов 25 марта до 18 часов 26 марта.

Так, 26 марта в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег, местами метель.

Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0 +2 градуса. На дорогах гололедица.

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