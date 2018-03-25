Выезда из Беларуси ожидают уже более 2 тыс. грузовиков
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.
По состоянию на 16.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 400 грузовых автомобиля, в «Привалке» — свыше 210 фур, в «Котловке» — свыше 200, в «Бенякони» — более 180.
Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 330, в «Урбанах» — свыше 370.
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Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей. По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в «Берестовице» более 120 фур, в «Брузгах» — свыше 150, «Козловичах» — более 20 грузовых авто.
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