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17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Выезда из Беларуси ожидают уже более 2 тыс. грузовиков

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 400 грузовых автомобиля, в «Привалке» — свыше 210 фур, в «Котловке» — свыше 200, в «Бенякони» — более 180.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 330, в «Урбанах» — свыше 370.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» и «Козловичах» стоят более 100 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 150.

Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей. По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в «Берестовице» более 120 фур, в «Брузгах» — свыше 150, «Козловичах» — более 20 грузовых авто.

На белорусско-литовской границе въезда в Беларусь в пунктах пропуска «Бенякони», «Каменный лог» и «Котловка» ожидают свыше 10 авто. Въезжающие в Беларусь из Латвии фуры также стоят в очередях. Так, в пункте пропуска «Урбаны» въезда ожидает более 30 авто, в «Григоровщине» — свыше 50 грузовиков.

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