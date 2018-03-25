Выезда из Беларуси ожидают уже более 2 тыс. грузовиков

По состоянию на 16.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в «Каменном логе» стоят более 400 грузовых автомобиля, в «Привалке» — свыше 210 фур, в «Котловке» — свыше 200, в «Бенякони» — более 180.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в «Григоровщине» — более 330, в «Урбанах» — свыше 370.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» и «Козловичах» стоят более 100 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 150.

Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей. По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в «Берестовице» более 120 фур, в «Брузгах» — свыше 150, «Козловичах» — более 20 грузовых авто.