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17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове может появиться еще один праздник

Зачем отмечать день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми?

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов парламента Республики Молдова предлагает включить в календарь новый национальный праздник.

Группа депутатов-социалистов предложила ввести в Закон о памятных датах, праздничных днях и днях отдыха новый национальный праздник и зарегистрировала в парламенте соответствующий проект решения.

Социалисты предлагают включить в календарь национальных праздников Национальный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, который будет отмечаться ежегодно 26 июня.

«Целью этого проекта является привлечение внимания молодежи и всего населения к ценности здоровья и исключению наркотиков из их жизни», — отмечают авторы в пояснительной записке к проекту.

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