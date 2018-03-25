В Молдове может появиться еще один праздник

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов парламента Республики Молдова предлагает включить в календарь новый национальный праздник.

Группа депутатов-социалистов предложила ввести в Закон о памятных датах, праздничных днях и днях отдыха новый национальный праздник и зарегистрировала в парламенте соответствующий проект решения.

Социалисты предлагают включить в календарь национальных праздников Национальный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, который будет отмечаться ежегодно 26 июня.