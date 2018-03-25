В Молдове может появиться еще один праздник
Зачем отмечать день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми?
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Зачем отмечать день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми?
Группа депутатов парламента Республики Молдова предлагает включить в календарь новый национальный праздник.
Группа
Социалисты предлагают включить в календарь национальных праздников Национальный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, который будет отмечаться ежегодно 26 июня.
«Целью этого проекта является привлечение внимания молодежи и всего населения к ценности здоровья и исключению наркотиков из их жизни», — отмечают авторы в пояснительной записке к проекту.
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