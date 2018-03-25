МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 и 26 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 и 26 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением на вечер 25 марта и последующие сутки 26 марта в городе Москве местами ожидается ветер
Спасатели советуют переждать непогоду в помещении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами.
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