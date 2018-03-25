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17:02 (мск), источник: Газета.Ру

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 и 26 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 51% 768 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Reuters

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением на вечер 25 марта и последующие сутки 26 марта в городе Москве местами ожидается ветер юго-западный порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют переждать непогоду в помещении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами.

Долгожданное потепление пришло в Москву
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
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