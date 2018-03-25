В Башкирии хомяка «закрыли» за неуплату штрафов

Сотрудники дорожной полиции Стерлитамака решили шуточным образом напомнить жителям Башкирии о том, что не платить вовремя штрафы, чревато.

— Согласно законодательству, уклонение и несвоевременная уплата наложенного административного штрафа влечет серьезные последствия вплоть до административного ареста, — написали они в своем «Инстаграм».

Больше чем за сутки видео уже набрало больше 700 просмотров и лайков. Суть креативного видео проста: на месте хомячка, который беззаботно бегает в клетке, может оказаться любой житель республики.