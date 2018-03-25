В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Источник: Newtimes.kz

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.

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По данным комитета, 26 марта в ВКО ожидаются дождь, снег, местами сильные осадки, туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15−20, местами 23−28 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90%

27 и 28 марта в Восточно-Казахстанской области в связи с положительным температурным фоном и выпадением осадков ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, образование склонового и местного стока, разливы и подтопления.

27 и 29 марта на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с ожидаемыми осадками и сохранением положительного температурного фона ожидаются образование затора, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.