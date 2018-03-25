В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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По данным комитета, 26 марта в ВКО ожидаются дождь, снег, местами сильные осадки, туман, гололед, метель. Ветер
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27 и 28 марта в
27 и 29 марта на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с ожидаемыми осадками и сохранением положительного температурного фона ожидаются образование затора, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.
26 и 28 марта в ЮКО в связи с сохранением положительных температур воздуха и ожидающимися осадками в виде дождя, на отдельных горных реках возможны подъемы уровней воды и выхода воды на пойменные участки.
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