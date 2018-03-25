Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
1660-летие Гари Олдмана
17:18 (мск), источник: Newtimes.kz

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 769 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Newtimes.kz

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Читайте также
В Астане приостановят движение автобусов на шести маршрутах

По данным комитета, 26 марта в ВКО ожидаются дождь, снег, местами сильные осадки, туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15−20, местами 23−28 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Усть-Каменогорске 26 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90%

27 и 28 марта в Восточно-Казахстанской области в связи с положительным температурным фоном и выпадением осадков ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды, образование склонового и местного стока, разливы и подтопления.

27 и 29 марта на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с ожидаемыми осадками и сохранением положительного температурного фона ожидаются образование затора, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

26 и 28 марта в ЮКО в связи с сохранением положительных температур воздуха и ожидающимися осадками в виде дождя, на отдельных горных реках возможны подъемы уровней воды и выхода воды на пойменные участки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа в Кокшетау
В Кемеровской области введен режим ЧП из-за пожара
Кровля ТЦ в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров
В Чечне прокомментировали видео Кадырова с Турлаевым
В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов
В Минобороны РФ нашли подтверждение разработки «Новичка» в США
Работу оглушающей лазерной пушки показали на видео
Названы самые дорогие и дешевые города мира
Спорт
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ Максим Цветков красиво и изящно выиграл масс-старт в Тюмени. Антон Шипулин завоевал бронзу в общем зачёте КМ. Россия - биатлонная держава
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь