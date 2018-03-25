Московский Навруз: плов, танцы и ажиотаж

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Антон Курилкин.

Параллельно с Наврузом на ВДНХ проходил фестиваль плова: под открытым небом в огромных казанах повара из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана соревновались в кулинарном мастерстве. В этом году отдельными командами выступили уйгуры и каракалпаки.

Плов на всех стендах начали готовить в разное время, поэтому, когда у узбекского стенда столпилось огромное количество желающих его попробовать, у таджикских казанов было практически пусто, но спустя полчаса ситуация поменялась, и плотное кольцо людей окружило палатку с надписью «Таджикский оши палов».

Раздразненные запахом костра и плова, гости фестиваля вставали в очередь в кассу — порция стоила 250 рублей. Впрочем, некоторые посетители фестиваля надеялись на бесплатное угощение. Две женщины пожилого возраста, пробившись в первое кольцо зрителей, ожесточенно спорили:

— Ну какой бесплатный плов, карга старая! Пойдем!

— А вдруг угостят?

— Сдурела что ли, старая, кто тебя угостит!

Так и не узнав ответа, женщины ушли.

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В это время у узбекского стенда вновь собралась толпа: повара, закончившие с готовкой, еле успевали накладывать плов в тарелки. В очередь встали и охраняющие порядок полицейские.

На каракалпакском стенде в это время торговали овощами и выпечкой: плов только начали готовить. Мужчина с недоверием интересовался: откуда фрукты? Молодой парень, стоящий за прилавком, его заверил — везли из Каракалпакстана, все свое, даже продукты для плова!

Основные мероприятия в честь Навруза проходили внутри павильона № 75 на ВДНХ. К огромному оранжевому зданию выстроилась очередь: организаторы почему-то пропускали желающих попасть на праздник через одну узкую дверь, и на плечи полицейских легла тяжелая работа по сдерживанию толпы.

Чтобы не возникло давки, гостей приходилось направлять по лабиринту из металлических заграждений. Там, где разграничить толпу не получалось, полицейские вставали живой цепью.

Прапорщик, ответственный за пропуск людей к заветной двери в начале очереди, следил за порядком и остужал словами наиболее возмущенных и нетерпеливых: «Погода хорошая, загорайте. Все пройдут, не толпитесь!».

Из толпы ему отвечали, что к нему вопросов нет — вопросы к тем, кто так плохо организовал проход в здание.

На входе в основной зал павильона гостей встречали казаки и разодетые в национальные кыргызские костюмы девушки: у входа расположены стенд России и юрта из Кыргызстана.

В этом году участники сделали ставку на еду, и у каждой страны получилось по два стенда: один с товарами и сувенирами, другой — с едой и кухней.

На узбекистанском стенде проходил конкурс: за фотографию с большим, в половину человеческого роста логотипом одной из финансовых компаний, занимающихся денежными переводами, давали баночку сумаляка или мешочек конфет. Гости ради угощения активно фотографировались и меняли лайки в соцсетях на еду.

Мужчина, ответственный за выдачу сумаляка, рассказал, что праздновать Навруз на ВДНХ собрались все тюрки Москвы и не только. Более сдержан в оценках постоянный участник фестиваля Давлат Умараллиев: он сказал, что народу пока немного, но в этом году и людей начали пускать гораздо позже.

Ставка организаторов на стенды с национальными кухнями оправдалась — везде, где можно было попробовать национальную еду, образовались очереди. У таджикского стенда, где предлагали плов и сумаляк, посетители даже выясняли отношения на повышенных тонах — впрочем, организаторам удалось оперативно развернуть торговлю и никого не обидеть.

Вскоре в павильоне начала греметь музыка: стартовал концерт по случаю праздника. Открыли его заслуженные артисты России, а после них начали выступать коллективы самодеятельности.