В Кишиневе закрыли один из самых больших цветочных базаров

Нельзя сказать, чтоб это было совсем уж непредсказуемо. После закрытия Алешинского рынка многие понимали, что все остальные торговые точки поблизости тоже вскоре исчезнут — это лишь вопрос времени. И все же жаль, что добрались даже до цветов. Как ни крути, а должен быть в каждом районе хотя бы один большой цветочный рынок. А лучше несколько.