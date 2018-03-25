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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе закрыли один из самых больших цветочных базаров

Вслед за ликвидированным Алешинским рынком, на Рышкановке не стало и цветочного.

Источник: Комсомольская правда
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Нельзя сказать, чтоб это было совсем уж непредсказуемо. После закрытия Алешинского рынка многие понимали, что все остальные торговые точки поблизости тоже вскоре исчезнут — это лишь вопрос времени. И все же жаль, что добрались даже до цветов. Как ни крути, а должен быть в каждом районе хотя бы один большой цветочный рынок. А лучше несколько.

Если с торговцами овощами и фруктами ситуация разрешилась довольно просто — их перевели в подвал торгового центра «Союз», то с цветами такой вариант не работал.

Решено было переместить рынок на Чеканы. В минусе остались все — и продавцы, которым надо осваиваться в новом месте, и покупатели, которым стало гораздо неудобнее добираться.

Скорее всего, елочного базара теперь тоже на привычном месте не будет. Интересно, что исчезнет следующим?

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