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21:33 (мск), источник: Newsroom24.ru

Снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в конце марта

Снежным будет начало рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 42% 770 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Newsroom24.ru

Снег снова выпадет в Нижнем Новгороде в последние дни марта. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега в понедельник, 26 марта, и снегопад во вторник, 27 марта.

При этом начало рабочей недели будет сравнительно теплым: температура воздуха днем в понедельник составит +3. Однако уже к середине недели снова похолодает; в среду ночью столбики термометра опустятся до -14.

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