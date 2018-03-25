Снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в конце марта

Снег снова выпадет в Нижнем Новгороде в последние дни марта. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега в понедельник, 26 марта, и снегопад во вторник, 27 марта.

При этом начало рабочей недели будет сравнительно теплым: температура воздуха днем в понедельник составит +3. Однако уже к середине недели снова похолодает; в среду ночью столбики термометра опустятся до -14.