Снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в конце марта
Снежным будет начало рабочей недели.
Снежным будет начало рабочей недели.
Снег снова выпадет в Нижнем Новгороде в последние дни марта. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега в понедельник, 26 марта, и снегопад во вторник, 27 марта.
При этом начало рабочей недели будет сравнительно теплым: температура воздуха днем в понедельник составит +3. Однако уже к середине недели снова похолодает; в среду ночью столбики термометра опустятся до -14.
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