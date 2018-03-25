Ограничение остановки автомобилей вводится на улице Родионова
Ограничения будут введены с 11 апреля.
Ограничения будут введены с 11 апреля.
Ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится в районе дома № 47 по улице Родионова в Нижнем Новгороде с 11 апреля. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.
Это делается с целью беспрепятственного движения автомобилей на территорию ФГКУ «Охрана Росгвардии».
Автомобилистам советуют руководствоваться дорожными знаками.
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